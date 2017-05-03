Galatasaray ilk transferini F.Bahçe'den yaptı
Galatasaray Kulübü, ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali ile anlaştı.
Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine katmaya hazırlanıyor. Haziranda sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali ile menajeri Ahmet Bulut vasıtasıyla nabız yoklayan Galatasaray yönetimi, olumlu cevap aldı.
AZİZ YILDIRIM İLE ARASI AÇIK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arası açık olan Ahmet Bulut, bu anlaşmazlıktan dolayı geçen sene Gökhan Gönül'ü de Beşiktaş'a götürmüştü. Daha önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek'ten transferde tam yetki alan Bulut oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'a, sarı-kırmızılıların ilgisini iletti.
ÖN PROTOKOL İMZALANDI
Fenerbahçe ile yolları kesin olarak ayırmaya hazırlanan milli oyuncu da seve seve parçalı formayı giyeceğini iletti. Önümüzdeki günlerde Hasan Ali Kaldırım ile ön protokol imzalamaya hazırlanan yönetim, sezonun ilk transfer bombasını gerçekleştirmek için gün sayıyor.
TÜRKİYE
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