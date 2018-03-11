Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten

Giriş : 11.03.2018 / 20:55:00

11.03.2018 / 20:55:00 Güncelleme : 11.03.2018 / 21:02:41

Galatasaray, 1-1 bitmek üzere olan Atiker Konyaspor mücadelesini Sinan Gümüş'ün 86. dakikadaki golü ile 2-1 kazandı.