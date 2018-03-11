Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten
Sarı kırmızılılar, daha 2. dakikada yenilen golle moraller bozuk başladıkları maçı galibiyetle bitirdi. Galatasaray, son dakikalarda gelen galibiyet golü ile hanesine 3 puanı yazdırarak haftayı kayıpsız atlatmayı başardı.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerken adeta öldü öldü dirildi. İlk dakikada yenik duruma düşen sarı kırmızılılar, 2. yarıda oyuna giren Sinan Gümüş'le 2-1 kazandı ve derbi öncesi 3 puan farkla lider kaldı.
Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da kadro değişmedi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan ve 7-0 kazanılan Kardemir Karabükspor müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmayarak, takımını aynı kadroyla sahaya sürdü.
Atiker Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk müsabakasına Galatasaray deplasmanında çıktı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Konya ekibinde teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrılırken, koltuğu devralan Sergen Yalçın ise Galatasaray önünde siftah yaptı.
TT Stadı'nda mücadele şok bir golle başladı. 2. dakikada Volkan Şen'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Donk ve Selçuk'un ıskaladığı topu Moke altıpas çizgisinin gerisinden kafa vuruşuyla filelere yolladı ve takımını öne geçrdi. Galatasaray'ın duran toptan gol yeme hastalığı böylece devam etmiş oldu. İlk yarıda konuk takım alanını kapatıp hızlı toplarla 2 kez daha gole yaklaştı ama Muslera bu kez gole izin vermedi.
19. dakikada gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan'ın çektiği şutta, hakem Halil Umut Meler ceza sahasında Selim Ay'ın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada Gomis'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Serkan Kırıntılı topu yandan kornere göndererek gole izin vermedi. Fransız yıldız 2013'ten bu yana ilk kez penaltı kaçırırken, Serkan Kırıntılı üstüste 2. kez penaltı kurtardı.
Galatasaray 45. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Mariano'nun sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Macion'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in ceza sahasında uygun durumda yaptığı vuruşta ise top yandan dışarı çıktı.
İkinci yarıda Galatasaray baskısını artırdı. Sarı kırmzılılar özellikle sağ kanattan Feghouli önderliğinde atak yapmaya çalıştı. 70. dakikada Sinan'ın ortasında Gomis ön direkte kafayla skoru dengeledi. Fransız yıldız böylece 25. gole ulaştı.
86. dakikada Nagatomo'nun ortasında Sinan Gümüş müthiş bir voleyle takımını öne geçirmeyi başardı.
Maçı da 2-1 kazanan Galatasaray, puanını 53 yaparken, Sergen Yalçın'la ilk maçına çıkan Konyaspor 21 puanda kaldı.
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