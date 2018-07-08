Galatasaray'ın eski yıldızına tutuklama!
Galatasaray'da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue'nin İngiltere'de tutuklandığı ileri sürüldü.
İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.
Bir süredir maddi ve manevi sorunlar yaşayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DİĞER HABERLER
Trabzonspor, Sosa'yı göndermek için gönüllü!
Trabzonspor yönetimi, senelik 17 milyon TL’lik maliyeti bulunan Jose Sosa'yı gönderme konusunda gönü
Rüya sona erdi, son bileti Hırvatistan kaptı!
Dünya Kupası çeyrek final maçında ev sahibi Rusya'yı mağlup eden Hırvatistan, yarı final biletini ka
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel'e zam geldi
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Ryan Babel'e zamlı teklif açıklandı.
Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj
Fatih Terim'den kaleci Muslera ile ilgili çarpıcı bir mesaj geldi.
Beşiktaşlı Babel'den transfer açıklaması
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'den transfer ile ilgili açıklama geldi.
Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı
Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya yeni bir talip daha çıktı.