Facebook Twitter Rss

Galatasaray'ın eski yıldızına tutuklama!

Galatasaray'ın eski yıldızına tutuklama!.10147
  • Giriş : 08.07.2018 / 09:10:00
  • Güncelleme : 08.07.2018 / 09:13:20

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin İngiltere'de tutuklandığı öne sürüldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue'nin İngiltere'de tutuklandığı ileri sürüldü.

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Emmanuel Eboue, Londra'da tutuklandı ve bir polis karakoluna götürüldü.

Bir süredir maddi ve manevi sorunlar yaşayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dev Fransız şirketten İran'dan çekilme kararı

18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trabzonspor, Sosa'yı göndermek için gönüllü!

Trabzonspor, Sosa'yı göndermek için gönüllü!

Trabzonspor yönetimi, senelik 17 milyon TL’lik maliyeti bulunan Jose Sosa'yı gönderme konusunda gönü

Rüya sona erdi, son bileti Hırvatistan kaptı!

Rüya sona erdi, son bileti Hırvatistan kaptı!

Dünya Kupası çeyrek final maçında ev sahibi Rusya'yı mağlup eden Hırvatistan, yarı final biletini ka

 

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel'e zam geldi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel'e zam geldi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Ryan Babel'e zamlı teklif açıklandı.

Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj

Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj

Fatih Terim'den kaleci Muslera ile ilgili çarpıcı bir mesaj geldi.

 

Beşiktaşlı Babel'den transfer açıklaması

Beşiktaşlı Babel'den transfer açıklaması

Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'den transfer ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı

Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya yeni bir talip daha çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya