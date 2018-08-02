Galatasaray'ın genç kaleci transferi yattı
Son şampiyon Galatasaray'da şok gelişme. Sarı-kırmızıların takımda istediği 16 yaşındaki Emircan Seçgin'in babasının 250 bin TL imza parası istemesi üzerine genç kaleci ile yollar ayrıldı.
Sakaryaspor’un 16 yaşındaki milli kalecisi Emircan Seçgin’in Galatasaray’a transferi genç oyuncunun babası İbrahim Seçgin’in sarı-kırmızılı camiadan 250 Bin TL imza parası istemesi sonrası gerçekleşmedi. İki taraf arasında anlaşma sağlanamamasının ardından genç file bekçisi Galatasaray’dan ayrılarak yeniden Sakaryaspor’a geri döndü. Yaşanan bu gelişme sonrası genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.
Sakaryaspor yönetimi Emircan Seçgin transferinde büyük bir şok yaşadı. Galatasaray ile yollarını ayıran Emircan’ı Bursaspor dahil birkaç takımın daha istediği öğrenildi. Ancak yönetimin Galatasaray transferindeki kadar genç oyuncuya kolaylık sağlamayacağı öğrenildi. Sakartaspor’da şuan A takımda oynama şansı zor gözüken Emircan’ın yeni sezon öncesinde izleyeceği yol merak ediliyor.
SAKARYASPOR
DİĞER HABERLER
Gomis'ten ayrılık iddiaları hakkında açıklama
Golcü oyuncu Gomis'ten ayrılık iddiaları hakkında açıklama geldi.
Fenerbahçe'de 2 futbolcu kadro dışı kaldı
Fenerbahçe'de UEFA'ya verilecek listede 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Fikret Orman: Bu havayı Ali Koç'a borçluyuz
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı: Yeni bir dönem başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan VAR sistemi hakkında açıklama geldi.
Fikret Orman: Tarihi kararlar almak üzereyiz
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, önemli kararların eşiğinde olduklarını söyledi.
Tolga Ciğerci, Başakşehir'e transfer oluyor
Deneyimli oyuncu Tolga Ciğerci, Başakşehir'e transfer oluyor.