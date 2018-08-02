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Galatasaray'ın genç kaleci transferi yattı

Galatasaray'ın genç kaleci transferi yattı.18354
  • Giriş : 02.08.2018 / 16:44:00

Galatasaray'ın genç kaleci Emircan Seçgin ile ilgili transferi yattı.

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Büyüyen Beşik

Son şampiyon Galatasaray'da şok gelişme. Sarı-kırmızıların takımda istediği 16 yaşındaki Emircan Seçgin'in babasının 250 bin TL imza parası istemesi üzerine genç kaleci ile yollar ayrıldı.

Sakaryaspor’un 16 yaşındaki milli kalecisi Emircan Seçgin’in Galatasaray’a transferi genç oyuncunun babası İbrahim Seçgin’in sarı-kırmızılı camiadan 250 Bin TL imza parası istemesi sonrası gerçekleşmedi. İki taraf arasında anlaşma sağlanamamasının ardından genç file bekçisi Galatasaray’dan ayrılarak yeniden Sakaryaspor’a geri döndü. Yaşanan bu gelişme sonrası genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.

Sakaryaspor yönetimi Emircan Seçgin transferinde büyük bir şok yaşadı. Galatasaray ile yollarını ayıran Emircan’ı Bursaspor dahil birkaç takımın daha istediği öğrenildi. Ancak yönetimin Galatasaray transferindeki kadar genç oyuncuya kolaylık sağlamayacağı öğrenildi. Sakartaspor’da şuan A takımda oynama şansı zor gözüken Emircan’ın yeni sezon öncesinde izleyeceği yol merak ediliyor.

SAKARYASPOR

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