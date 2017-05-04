Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu!
Kötü bir sezon geçiren Galatasaray gözünü gelecek sezona dikti. Genç teknik direktör Igor Tudor, Sabri Sarıoğlu'nu 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.
Tudor’un, haftalar sonra ilk kez Fenerbahçe derbisinde şans verdiği ve performansından oldukça memnun kaldığı Sabri, Bursaspor deplasmanındaki oyunu ile bir kez daha hocasından tam not aldı.
Sabri’nin bu çıkışı, gelecek sezon için ayrılık düşüncelerinin ertelenmesine yol açtı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kalan 5 hafta boyunca da aynı çizgiyi sürdürmesi halinde takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Devre arasında sözleşme uzatmak isteyen Sabri’ye, ‘sezon sonunu bekle’ diyerek olumsuz cevap veren Dursun Özbek yönetimi, Reyiz’le yolları ayırmanın hesaplarını yapıyordu.
Ancak Tudor’un son maçlardaki iyi futbolu nedeniyle olumlu görüş bildirmesinin ardından şimdi emektar oyuncuyla aynı şartlarla mukavele yapılması planlanıyor.
Sezon başında 1 yıllığına 1 milyon 250 Bin Euro’ya imza atan Sabri’nin, aynı ücretle bir yıl daha takımda kalması düşünülüyor. Sabri maç başı da 5 bin Euro alıyor.
18 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı terleten Sabri’nin, yönetimin teklifini hiç düşünmeden kabul etmeye hazır olduğu öğrenildi.
HABERTURK
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