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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.22993
  • Giriş : 04.01.2017 / 17:27:00

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

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2016-2017 sezonu ikinci yarısı öncesinde Galatasaray kamp için bugün Antalya'ya gidiyor. Kamp çalışmalarına Podolski ve Sneijder da katıldı.

Kamp çalışmalarının ilk bölümünde 4-8 Ocak 2017 tarihleri arasında Belek’te kalacak olan Galatasaray, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü Suudi Arabistan Profesyonel Lig takımlarından Al-Ettifaq ile deplasmanda karşılaşacak. Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu’nda gerçekleşecek olan mücadele, TSİ 19.00’da başlayacak. Sarı-Kırmızılılar maçın ardından aynı gece İstanbul’a dönecek.

Galatasaray’ın Antalya’daki kamp çalışmaları için oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala. 

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