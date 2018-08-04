Galatasaray'ın Konya kadrosu belli oldu
Son şampiyon Galatasaray'ın Konyaspor'la karşı karşıya geleceği maç taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılıların ilk 11'i ise kesinleşti.
Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Selçuk İnan, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Akhisarspor teknik direktörü ve takım kaptanının da yer alacağı basın toplantısına katılacak. Daha sonra ise Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak bir antrenman gerçekleştirilecek...
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Mariano, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğancan Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."
Galatasaray kafilesiGalatasaray'ın TFF Süper Kupa kafilesindeYeşil Burun Adaları asıllı Hollanda vatandaşı Garry Rodrigues (solda) ile Hollandalı oyuncu Ryan Donk da yer aldı.
AKHİSAR GALATASARAY'I ELEMİŞTİ
2017-2018 sezonuna Igor Tudor ile başlayan ama daha sonra Fatih Terim'i göreve getirerek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor.
Bu iki takım geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde de karşılaşmış; Akhisar'daki ilk maçı Galatasaray 2-1 kazanmış fakat İstanbul'daki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla Akhisarspor olunca Galatasaray kupaya veda etmişti.
GALATASARAY-AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. 20.45'te ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, bütün detaylarıyla Fotomaç'ta olacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis.
AKHİSARSPOR:Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov?
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.
FOTOMAÇ
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