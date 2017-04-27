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PFDK affetmedi! G.Saray'ın sahası kapatıldı!

PFDK affetmedi! G.Saray'ın sahası kapatıldı!.26940
  • Giriş : 27.04.2017 / 17:50:00
  • Güncelleme : 27.04.2017 / 17:55:44

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olayları affetmedi.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde meydana gelen olayları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu affetmedi. PFDK, Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Sarı-Kırmızılı ekip, 30. haftadaki Kasımpaşa maçına taraftarından yoksun çıkacak.
Fenerbahçe'ye ise aynı maçta yaşananlardan ötürü toplamda 140 bin TL para cezası kesildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan PFDK kararları şöyle;
GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.04.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 106,107,108 GÜNEY KALE ARKASI 119,120 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.04.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418,419,420 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
karar verilmiştir.

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