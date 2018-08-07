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Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı teklif ifşa oldu

Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı teklif ifşa oldu.16145
  • Giriş : 07.08.2018 / 09:50:00

Galatasaray'ın golcü oyuncu Vida'ya yaptığı teklif ortaya çıktı.

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Dünya Kupas maçlarında ülkesi adına giydiği formayla gösterdiği performan ile dikkatleri üzerine çeken Vida'ya Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifinin belgesi ortaya çıktı.

Galatasaray'ın, Hırvat stoper Domagoj Vida'ya Beşiktaş'a gelmeden önce siyah-beyazlı kulüpten daha yüksek bir resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ta forma giyen ve Premier Lig'e transferi gündemde olan Domagoj Vida'ya yaptığı teklifin belgesi ortaya çıktı.

Gazeteci Atilla Türker, Dursun Özbek döneminde Futbol direktörü Cenk Ergün imzasıyla Vida'ya yapılan resmi teklifin belgesini yayınladı.

VİDA'YA 3,5 MİLYON DOLAR İMZA PARASI ÖNGÖRÜLMÜŞ

Teklifte serbest konumda olan Vida'ya 3,5 milyon dolar imza parası önerildiği görülüyor. 3,5+1 yıllık sözleşme önerilen Vida'ya yarım sezon için 1 milyon 875 bin euro, kalan sezonlar için ise yıllık 3 milyon 750 bin euro teklif edilmiş.

Bütün bunlara ek olarak Hırvat stopere maç başı ve performans primleri, Türkiye'den Hırvatistan'a 1. sınıf uçak biletleri, sözleşme süresi boyunca kullanabileceği özel arabaverilmesi vadedilmiş.

NTV

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