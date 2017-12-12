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Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi.18354
  • Giriş : 12.12.2017 / 09:41:00

Galatasaray'ın yeni golcüsü Allahyar Sayyadmanesh İstanbul'a geldi.

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Büyüyen Beşik

Galatasaray'ın İran'dan transfer ettiği 16 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh, sarı-kırmızılarla imza atmak için İstanbul'a geldi.

U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Genç futbolcu görüşmeler için İstanbul'a geldi. Transferin resmiyet kazanması halinde İranlı forvet devre arasında takıma katılacak. 16 yaşındaki forvet, kanatlarda da görev yapabiliyor.

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