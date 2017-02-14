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Galatasaray'ın yeni hocası Igor Tudor!

Galatasaray'ın yeni hocası Igor Tudor!.17626
  • Giriş : 14.02.2017 / 12:50:00

Riekerink gidiyor. Galatasaray'ın yeni hocası ise belli oldu.

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Kayserispor yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Riekerink ile yollar ayrılıyor. Galatasaray'ın yeni hocası ise Karabükspor'un tecrübeli hocası Igor Tudor olacak.

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink devri sona erdi. Yönetim zirvedeki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada TT Arena'da kötü bir oyunla Kayserispor'a mağlup olan ve taraftarının "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla stadı terk eden Sarı Kırmızılılar'da fatura Riekerink'e kesildi ve Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.

Riekerink'in yerine ise bir süredir adı Galatasaray'la anılan Karabükspor'un başarılı hocası Igor Tudor geçecek.

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