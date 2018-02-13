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Galatasaray istemişti, kadro dışı bırakıldı

Galatasaray istemişti, kadro dışı bırakıldı.17626
  • Giriş : 13.02.2018 / 08:44:00

Galatasaray'ın bir dönem ilgilendiği Okaka ile ilgili çarpıcı bir karar verildi.

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Sepet Beşik

Galatasaray'ın peşinden koştuğu ancak bir türlü gerçekleştiremediği transfer Stefano Okaka, kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Ada ekibi, inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan İtalyan golcüden beklediği verimi alamayınca gözden çıkardı. Bu sezon son golünü Ağustos ayında atan, 9 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki santrfor, çalışmalarını takımdan ayrı olarak tek başına gerçekleştiriyor.

Öte yandan Teknik Direktör Javi Gracia'nın yönetimin bu kararından memnun olmadığı ve Okaka'nın yakın zamanda takıma dönebileceği de ifade ediliyor.

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