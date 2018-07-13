Galatasaray, İsviçre ekibine karşı savaşıyor
Son şampiyon Galatasaray, ilk hazırlık maçı için sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, İsviçre'nin Fe Will takıma karşı savaşıyor.
Sarı Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını İstanbul'da yapmış ardınan İsviçre'ye uçmuştu. Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kamp kadrosunda bulunmazken, teknik direktör Fatih Terim takımını ilk kez Wil karşısında görecek. Yeni sezon öncesi takımı merakla bekleyen taraftarlar ise takımı ilk kez izleme fırsatı bulacak.
Bugün TSİ 16.00'da başlayan karşılaşma Utogrund Stadyumunda oynanıyor. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Canlı anlatım ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak...
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