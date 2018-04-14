Facebook Twitter Rss

Galatasaray, İtalyan kulüp Inter'le anlaştı!

Galatasaray, İtalyan kulüp Inter'le anlaştı!.15218
  • Giriş : 14.04.2018 / 14:11:00

Galatasaray, performansıyla beğeni toplayan Nagatomo için İnter'le anlaşmaya vardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Devre arasında Inter'den kiralanan ve performansıyla göz dolduran Japon oyuncu Yuto Nagatomo, Galatasaray'da kalıyor. Inter kulübüne yakın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına göre kulüpler anlaşma sağladı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Inter'le bir süredir temas halinde olan Galatasaray yönetiminin 2.5 milyon Euro'luk teklifiyle İtalyan kulübünü ikna ettiği belirtiliyor. Finansal Fair Play Komitesi'ne yapılan sunum sonrası UEFA'nın kararını bekleyen Sarı-Kırmızılılar, eğer olumsuz bir durum oluşmazsa Japon oyuncuya imzayı attıracak. Galatasaray'ın Nagatomo'yu 3 yıllığına renklerine bağlaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Japon yıldız gol atamazken, iki asist yapmayı başardı.

Takvim

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan çarpıcı bir karar geldi. Kocaman, takımın yıldız oyuncusu Isla'yı ka

Arda Turan, 2523 gün sonra aynı çimlerde!

Arda Turan, 2523 gün sonra aynı çimlerde!

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan, uzun bir sürenin ardından bu kez rakip olarak Galatasaray

 

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın günü belli oldu.

Cengiz Ünder'e 'Sihirli Hobbit' benzetmesi

Cengiz Ünder'e 'Sihirli Hobbit' benzetmesi

Golcü oyuncu Cengiz Ünder, oynadığı futbolla İtalya'yı salladı.

 

Demba Ba yeniden Beşiktaş'a geliyor!

Demba Ba yeniden Beşiktaş'a geliyor!

Sevilen oyuncu Demba Ba, yeniden Beşiktaş'a geri geliyor.

Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı! O isim kadroda yok

Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı! O isim kadroda yok

Beşiktaş'ın Akhisar ile karşı karşıya geleceği maçta kadrolar şekillendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya