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Galatasaray, Karabükspor ile karşılaşıyor

Galatasaray, Karabükspor ile karşılaşıyor.23814
  • Giriş : 21.01.2017 / 18:01:00

Süper Lig'de Galatasaray, Karabükspor ile karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Karabükspor'u gözüne kestiren sarı kırmızılılar, İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor.

Şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir ve 2. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını azaltan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı performansını Karabük deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

ŞANS TANIMIYOR

Ligde Karabükspor'a karşı oynadığı son 10 maçta büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sından galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, kırmızı-mavililer yalnızca bir kez Aslan'a karşı 3 puan sevinci yaşadı.

DE JONG KART SINIRINDA

Son haftalardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren De Jong, Karabükspor maçına kart sınırında çıkacak. Galatasaray'ın orta sahadaki kilit ismi, ikili mücadelelerle dikkatli olması konusunda teknik heyetten uyarı alırken, Hollandalı cezalı duruma düşmesi halinde 19. haftadaki Akhisar maçında oynayamayacak.

EV SAHİBİNDE 4 EKSİK VAR

Sezonun flaş takımları arasında yer alan Karabükspor'da Galatasaray sınavı öncesi 2 önemli eksik var. 8 golle Karabük'ün en skorer ismi olan Traore ile Yatabare, Poko ve kaleci Rybka, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için sarı-kırmızılılara karşı oynamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, İlhan, Seleznov

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Josue, Podolski.

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