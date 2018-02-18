Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kayıp!
Galatasaray'ın deplasman kabusu bitmek bilmiyor. Sarı kırmızılılar, kasımpaşa karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve son 7 deplasmandaki 6. yenilgisini aldı ve koltuğu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Bafetimbi Gomis, seyircileri korkuttu. Ceza sahası içinde bir anda yerde kalan Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi. Sedyeyle oyun dışına alınan Gomis, bir süre sonra ayağa kalktı ve oyuna dahil oldu.
Galatasaray, mücadelenin 37. dakikasında Garry Rodrigues'in şık golüyle öne geçti: Ryan Donk'un orta alanın sağ tarafından gönderdiği uzun pas ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues ceza sahasına girdi. Tecrübeli oyuncu, topu sağ tarafına çekerek sağ ayağı ile harika bir şut çıkarttı ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.
Kasımpaşa, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı: Bernard Mensah sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve altıpas sağ çaprazında rakibi Serdar Aziz'i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya doğrudan beyaz noktayı işaret etti. Mbaye Diagne penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı yerden sağ köşeye gönderdi ve takımı için beraberliği sağladı.
İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklar yaptı. 80. dakikada Koita, maçın skorunu belirledi: Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Olivier Veigneau ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Altıpas çizgisi önünde yaşanan karambolden sonra arka direğin hizasındaki altıpas çizgisinin gerisinde topu önünde bulan Bengali Koita bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti. Haftaya lider giren Galatasaray, 44 puanda kaldı; son 7 deplasman maçında 6. mağlubiyetini alarak koltuğu kaybetti.
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