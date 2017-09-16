Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya
Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa'ya kendi stadından ağırlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır... İlk üç maçında fırtına gibi eserek Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak galibiyet serisine mola vermişti.
STAT: Türk Telekom
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt ÇAKIR
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, - Fernando, Ndiaye, - Rodriguez, Belhanda, Tolga, - Gomis
Yedekler: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Denayer, Feghouli.
?KASIMPAŞA: Ramazan, - Ben Youssef, Veigneau, Veysel, Popov, - Sadiku, Pavelka, - Neumayr, Trezeguet, Murillo, - Eduok
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Belhanda, Gomis
DİĞER HABERLER
Mehmet Ekici'den flaş Beşiktaş yorumu
Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Ekici, Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.
Flaş Talisca kararı! Satış listesine konulacak
Benfica, Beşiktaş'ta forma giyen Talisca ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.
Tudor'dan uyarı geldi: Paşa paşa kazanın!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, öğrencilerini uyardı.
Arda'ya büyük şok! Kadroya dahil edilmedi
Golcü oyuncu Arda Turan, Getafe karşılaşmasında yer almayacak.
Maradona yargılandığı davadan beraat etti
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor
Eski takımı Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz'ın sakatlığı geçmiyor.