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Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya

Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya.26731
  • Giriş : 16.09.2017 / 19:46:00

Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

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Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa'ya kendi stadından ağırlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır... İlk üç maçında fırtına gibi eserek Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak galibiyet serisine mola vermişti.

STAT: Türk Telekom
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt ÇAKIR

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, - Fernando, Ndiaye, - Rodriguez, Belhanda, Tolga, - Gomis
Yedekler: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Denayer, Feghouli.

?KASIMPAŞA: Ramazan, - Ben Youssef, Veigneau, Veysel, Popov, - Sadiku, Pavelka, - Neumayr, Trezeguet, Murillo, - Eduok
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Belhanda, Gomis

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