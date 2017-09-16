Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta?
Sezona iddialı başlayan Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç beİN Sports ekranlarından izlenebilecek.
İlk 3 maçta rakiplerini buldozer gibi ezen, ancak geçen hafta Antalyaspor maçında kötü oyunuyla şaşırtan G.Saray’da futbolcular dolu tribünler önünde kazanıp taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak. İlk üç haftada Kayseri, Osmanlıspor ve Sivas maçlarında aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu futbolla hayranlık uyandıran sarı-kırmızılıların, Antalya’daki isteksiz hali şaşkınlığa sebep olmuştu. Akdeniz’de 2 puan bırakan ve önceki maçlardaki agresifliği gösteremeyen Tudor’un Aslanları, sadece bir beraberlikle bozulan havayı tekrar yerine getirmek için Kasımpaşa maçına çok farklı hazırlandı. Hırvat teknik adam ve kurmayları hem Antalya maçındaki hataları değerlendirip hem de 4 maçta 7 puan toplayan ve güçlü bir hücum hattına sahip Kasımpaşa’nın oyun organizasyonlarını adeta ezberletti. Igor Tudor kritik karşılaşma öncesi oyuncularından ilk 3 haftadaki saldırganlığı göstermelerini istedi.
Galatasaraylı futbolcular taraftarlara geçen haftaki oyunu unutturmak istiyor. Kombine bilet rakamları 40 bin barajına ulaşırken, Kasımpaşa maçı için satışa çıkan biletlerin büyük kısmı tükendi. Son iki sezondur taraftarı tribüne çekmeyi başaramayan sarı-kırmızılı takım uzun süre sonra kapalı gişe oynayacak. Galatasaray’ın ligin ilk haftasında oynadığı Kayserispor maçını 31 bin 394, 3. haftadaki Sivasspor maçını ise 44 bin 693 kişi izlemişti. Bu sezon evinde oynadığı 2 maçta toplam 7 gol kaydeden sarı-kırmızılılar sahasında 3’ten aşağısını atmıyor. Evinde oynadığı maçlarda adeta topu rakibe göstermeyen G.Saray istatistiklerde yüzde 60’ın altına inmezken, 15 şut barajını da zorluyor. Sarı-kırmızılıların arzusu Kasımpaşa maçında rakamları daha üst seviyeye çekmek.
Galatasaray’ın bu sezon Süper Lig’de kalesinde gördüğü üç gol de duran toplardan geldi. Kasımpaşa da ligdeki son dört golünün üçünü duran toplardan buldu. Bu durum Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor’u kaygılandırırken, Hırvat hoca bu konuda uyarılarda bulundu.
Antalya’da 2 dakika şans bulan Cezayirli yıldız, bugün Aslantepe’de sarı-kırmızılı taraftarla buluşacak. Galatasaray’ın West Ham United’dan kadrosuna kattığı Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayla ilk defa Türk Telekom Arena’da maça çıkacak. Arka adalesindeki sakatlık sebebiyle gelir gelmez oynama fırsatı bulamayan Cezayirli futbolcu, geçen hafta Antalya deplasmanında ise yalnızca 2 dakika süre alabilmişti. Her geçen gün performansının artıran Feghouli nihayet bugün Galatasaraylı taraftarların önünde kendisini gösterme şansı bulabilecek. Ancak Igor Tudor ve kurmaylarının yaptığı toplantı sonucu Feghouli’nin yine sonradan oyuna girmesi ve 27 yaşındaki oyuncunun son 30-35 dakika sahaya sürülmesi kararlaştırıldı.
TRT
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