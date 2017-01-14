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Galatasaray deplasmandan 3 puanla dönüyor

Galatasaray deplasmandan 3 puanla dönüyor.17082
  • Giriş : 14.01.2017 / 19:10:00
  • Güncelleme : 14.01.2017 / 21:00:19

Galatarasaray, Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Konyaspor ile karşılatı. İyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı kırmızılılar hedefine ulaştı: 0-1

Karşılaşmaya iki formda oyuncusu Yasin ve Bruma'dan yoksun çıkan sarı-kırmızılılar yeni transferi Garry Rodrigues'in etkili oyunuyla Konya deplasmanından galibiyetle döndü. Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Konya Büyükşehir Torku Arena Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında daha çok pozisyon bulan taraf ev sahibi ekip oldu. Ancak Konyaspor gol vuruşlarında yetersiz kalınca devre 0-0 eşitlikle sonlandı.

GARRY GETİRDİ, SABRİ BİTİRDİ

51. dakikada Sneijder, sol kanattan koşu yapan Garry Rodrigues'in önüne etkili bir pas yolladı. Rodrigues'in arka direğe doğru çıkardığı topa Sabri Sarıoğlu gelişine sağ ayağıyla vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın tokatladığı top tekrar Sabri Sarıoğlu'nun önüne düştü. Sabri sol ayağı ile altıpas içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti.

KONYA GOLE YAKLAŞTI

Mücadelenin 66. dakikasında Ali Çamdalı'nın attığı uzun pasla topla buluşan Nejc Skubic altıpas içinde sağ çaprazdan sert bir şut çekti. Fernando Muslera yattı ve topa ayağıyla müdahale ederek kornere çeldi.

KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI

70. dakikada Ali Çamdalı, De Jong'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırıldı. Kararın ardından hakem Mete Kalkavan'a sert itirazlarda bulunan Ali Çamdalı 2. sarı kartı görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

ROGRİGUES KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

76.dakikada orta alandan atılan pasta topla buluşan Garry Rodrigues güzel bir hareket ile topu önüne aldı ve kaleye yöneldi. Ceza sahası yayının hemen solundan kaleye şutunu gönderdi. Serkan Kırıntılı'dan seken top direğin yanından az farkla kornere çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

MUSLERA ÖZEL ELDİVENLE OYNADI

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı file bekçisinin kullandığı kaleci eldiveninde, serçe parmağı ile yüzük parmağı yerlerinin birleştirildiği görüldü.

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