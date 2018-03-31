Galatasaray kurulunda kavga!
Sarı-kırmızılı kulüp karıştı. Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Galatasaray eski Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün konuşması sırasında kavga patlak verdi..
Öğüdücü konuşmasını yaparken bir Üyenin kendisine itiraz etmesi ve konuşmasına bağırarak tepki göstermesi sonrasında salonda tartışmalar yaşandı. Öğüdücü konuşmasını bitirdikten sonra kendisine itiraz eden üyenin yanına gitmeye çalıştı. İşte bu anda Ali Öğüdücü'ye doğru Cemal Kadir Sevim isimli üye yöneldi. Cemal Kadir Sevim aslında koltuğa takıldığı için Ali Öğüdücü'ye doğru hamle yaptı.
Ancak salonda birçok kişi " Sen kime vuruyorsun" diye bağırıp tepki gösterdi. Salona güvenlikler girdi ve Ali Öğüdücü'yü bu bölgeden uzaklaştırdı. Öğüdücü, salon dışına alınırken Cemal Kadir Sevim isimli üye" Ben ona bir hamle yapmadım. Ayağım takıldı, düşüyordum. Gidip özür dileyeceğim" dedi ve dışarı çıkıp Ali Öğüdücü'den özür diledi.
Bu sırada salonda Kamil Gezer isimli üye arkasında bulunan Fatih Altaylı'yı " Senin televizyonlarda yaptığın konuşmalar yüzünden bu salonda bu tartışmalar yaşanıyor" diyerek çıkıştı.
Bu sırada ikili arasında tansiyon yükseldi ve Taner Aşkın araya girdi
HÜRRİYET
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