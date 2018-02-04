Galatasaray liderlik şansını elinin tersiyle itti!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kayıplar kervanına Galatasaray da eklendi. Sarı kırmızılılar, Sivasspor'a 2-1 yenildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada kazanamayan sarı kırmızılılar liderlik fırsatını kaçırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da kadro değişiklikleri ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Osmanlıspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını Demir Grup Sivasspor önünde sahaya sürdü. Osmanlıspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Iasmin Latovlevici bu kez yedekler arasında bulunurken, yerlerine Ryan Donk, Bafetimbi Gomis ve Yuto Nagatomo şans buldu.
Maçın başında orta saha üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip, ilk önemli pozisyonunda golü buldu. 16. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Ndinga şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaray'ın duran toplardan gol yeme sıkıntısı bu maçta da devam etmiş oldu. İlk yarıda hiç isabetli şut çekemeyen Galatasaray devre arasına 1-0 yenik girdi. 2. yarıya önde başlayan Galatasaray, yasin'le önemli bir fırsatı kullanamaı ama Sivasspor golü bulan taraf oldu.
57. dakikada Auremir, Jason Denayer'le girdiği mücadelede yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone farkı ikiye çıkardı. Kone bu sezonki 9. golüne imza attı. Galatasaray 80. dakikada farkı bire indirdi. Belhanda ile başlayan atakta Gary Rodrigues'in içeri çevirdiği topu eren 2. hamlede ağlara gönderdi ve sarı kırmızılıları umtlandıran isim oldu.
Ancak maçta başka gol olmadı ve Galatasaray da haftayı kayıpla kapattı. Fatih Terim yönetiminde ilk kez kaybeden sarı kırmızılılar, 41 puanda kalarak liderlik fırsatını da kullanamadı.
Beinsports
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