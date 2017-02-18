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Galatasaray maçı ertelenecek mi?

Galatasaray maçı ertelenecek mi?.17626
  • Giriş : 18.02.2017 / 09:32:00

Galatasaray bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Çaykur Didi Stadı'nda 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle bugün oynanacak Galatasaray maçının ertelenebileceği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesinde kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Çaykur Didi Stadı'nda 30 santimetreyi bulan karın temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte stat zeminin zarar görmemesi için çim özel örtü ile korunurken, saha yapay güneş panelleri ile ısıtılıyor.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışının aldıkları tedbirler sayesinde stat zeminini etkilemediğini söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren 15 kişilik ekip ile temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mete, "Bir aksilik olmadığı müddetçe temizlik çalışmalarını yürüteceğiz. Yarın kar yağışı beklenmiyor. Stat zemini de sabah saatlerinde hazır olacaktır. Stat özel örtü ile korunuyor. Maçın oynanmasını engelleyecek herhangi bir olumsuzluk görünmüyor." ifadelerini kullandı.

TRT

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