Galatasaray maçını İspanyol hakem yönetecek
Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yapacağı mücadelede kimin düdük çalacağı belli oldu. Galatasaray-Östersund maçını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
UEFA’dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçta Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.
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