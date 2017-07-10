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Galatasaray maçını İspanyol hakem yönetecek

Galatasaray maçını İspanyol hakem yönetecek.9447
  • Giriş : 10.07.2017 / 17:12:00

Galatasaray-Östersund maçını İspanyol hakem yönetecek.

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Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yapacağı mücadelede kimin düdük çalacağı belli oldu. Galatasaray-Östersund maçını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçta Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero Sevilla ve Cesar Manuel Noval Font yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

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