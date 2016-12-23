Galatasaray maçının stadı değişti!
Son karar verildi. Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Tuzlaspor ile Galatasaray'ın nerede mücadele edeceği belli oldu.
28 Aralık Çarşamba günü oynanacak Tuzlaspor-Galatasaray maçı Tuzla'dan alınıp Başakşehir Stadı'na verildi.
TFF tarafından 20.30’a planlanan maç, bu sezon statüye eklenen yeni bir madde nedeniyle Tuzla’dan alınıp Başakşehir Stadı’na verildi. Bunun nedeniyse Tuzla Stadı’nda ışıklandırma olmaması.
İlgili statü (Madde 4/6) şöyle demekte: Grup müsabakalarına katılma hakkı kazanan ve stadyumunda ışıklandırması bulunmayan kulüpler, bulunduğu ilde ışıklandırması olan ve yayın kriterlerine uygun bir veya birden fazla stadyum bulunması ve TFF tarafından talep edilmesi halinde, müsabakasını bu
stadyumda veya stadyumlardan birinde oynamak zorundadır. TFF’nin talebine istinaden 2 gün içerisinde, stadyuma ilişkin tahsis yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Stadyum tahsisinin alınamaması durumunda, müsabakanın hangi şartlarda oynanacağına TFF tarafından karar verilir.
Böylece Galatasaray, kağıt üzerinde deplasmanda oynadığı maçı kendi tesislerine sadece yarım saat uzaklıktaki Başakşehir Stadı’nda oynarken Tuzlaspor iç saha maçı için en az 1.5 saat yol gidecek
HÜRRİYET
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