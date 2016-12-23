Facebook Twitter Rss

Galatasaray maçının stadı değişti!

Galatasaray maçının stadı değişti!.24265
  • Giriş : 23.12.2016 / 17:35:00

Tuzlaspor-Galatasaray mücadelesinin nerede yapılacağı belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Son karar verildi. Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Tuzlaspor ile Galatasaray'ın nerede mücadele edeceği belli oldu.

28 Aralık Çarşamba günü oynanacak Tuzlaspor-Galatasaray maçı Tuzla'dan alınıp Başakşehir Stadı'na verildi.

TFF tarafından 20.30’a planlanan maç, bu sezon statüye eklenen yeni bir madde nedeniyle Tuzla’dan alınıp Başakşehir Stadı’na verildi. Bunun nedeniyse Tuzla Stadı’nda ışıklandırma olmaması.

İlgili statü (Madde 4/6) şöyle demekte: Grup müsabakalarına katılma hakkı kazanan ve stadyumunda ışıklandırması bulunmayan kulüpler, bulunduğu ilde ışıklandırması olan ve yayın kriterlerine uygun bir veya birden fazla stadyum bulunması ve TFF tarafından talep edilmesi halinde, müsabakasını bu

stadyumda veya stadyumlardan birinde oynamak zorundadır. TFF’nin talebine istinaden 2 gün içerisinde, stadyuma ilişkin tahsis yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Stadyum tahsisinin alınamaması durumunda, müsabakanın hangi şartlarda oynanacağına TFF tarafından karar verilir.

Böylece Galatasaray, kağıt üzerinde deplasmanda oynadığı maçı kendi tesislerine sadece yarım saat uzaklıktaki Başakşehir Stadı’nda oynarken Tuzlaspor iç saha maçı için en az 1.5 saat yol gidecek

HÜRRİYET

Caner Erkin küplere bindi: Yeter artık!

Şok iddia! Barcelona Arda Turan'ı satıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Advocaat, Emenike'ye ateş püskürdü

Advocaat, Emenike'ye ateş püskürdü

Başarılı teknik adam Advocaat, Emenike'nin tavrına sinirlendi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Hollandalı Ryan Babel İstanbul'a geldi.

 

Şok iddia! Barcelona Arda Turan'ı satıyor

Şok iddia! Barcelona Arda Turan'ı satıyor

İspanyol gazetesinden Arda Turan ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Caner Erkin küplere bindi: Yeter artık!

Caner Erkin küplere bindi: Yeter artık!

Caner Erkin, yeni sevgilisi Şükran Ovalı ile yine objektiflere yakalandı.

 

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sona erdi.

Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı

Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı

Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde kupa maçında gol yağdırdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya