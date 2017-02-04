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Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.25150
  • Giriş : 04.02.2017 / 19:29:00
  • Güncelleme : 04.02.2017 / 20:32:11

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Medipol Başalşehir ile karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20:30'da başlayan mücadele, ATV'den naklen yayınlanıyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Grubu lider bitirdiği için Başakşehir'in sahasında oynanacak mücadelede kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

Tek maç eleme usulü uygulanacak karşılaşmada doksan dakika berabere biterse, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Cezası nedeniyle Avrupa kupalarına bu sezon katılamayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.

İŞTE İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Emre, Attamah, Visca, Doka, İrfan Can, Mustafa Pektemek.

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.

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