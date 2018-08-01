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Galatasaray, Mirza Cihan ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, Mirza Cihan ile sözleşme imzaladı.17626
  • Giriş : 01.08.2018 / 17:59:00

Galatasaray Kulübü, Mirza Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'da top koşturan Mirza Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, takıma direkt etki edecek transfer yapmaya çalışırken, bir yandan da gelecek sezonlarda takıma katkı vermeye aday olan genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK profesyonel futbolcusu Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı.

26 Ekim 2000 doğumlu Mirza ile ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

18 yaşındaki futbolcu Gaziantep ekibi ile geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 1 müsabakaya çıktı.

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