Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu
Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera yerine altyapıdan yetişen İsmail Çipe'ni n geçirilmesi bekleniyor.
Teknik direktör Fatih Terim, 5 hazırlık maçında da görev verdiği 23 yaşındaki eldivenin performansını genel olarak beğendi ve yönetime "Kaleci transferine gerek yok" raporu verdi.
Uruguay’la birlikte Rusya’daki Dünya Kupası’nda boy gösterdiği için hala G.Saray kampına katılmayan Fernando Muslera’nın arkasına güven verecek bir kaleci almak isteyen teknik direktör Fatih Terim, şimdilik bu isteğini askıya aldı.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, sezonun bitişiyle birlikte sözleşmeleri de sona eren Eray İşcan ve Cedric Carrasso’yla yola devam etmeme kararı alan Cimbom, bir süredir gelecek vaadeden genç bir file bekçisini takıma kazandırmak istiyordu. Bu kapsamda Çağlar Şahin Akbaba başta olmak üzere birkaç isimle ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, son olarak daha deneyimli bir isim olan Bursa’nın kalecisi Harun Tekin’e yönelmişti. Ancak bonservis ücretlerinde anlaşılamayınca bu transferler gerçekleşmedi.
Tüm bu yaşananların yanı sıra takımla birlikte İsviçre kampına katılan altyapıdan İsmail Çipe, ayağına kadar gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. G.Saray’ın şimdiye kadar oynadığı 5 hazırlık maçında da kaleyi koruyan 23 yaşındaki eldiven, PSV ve Valencia maçları kaybedilmesine rağmen dikkat çeken kurtarışlarla göze girmeyi başardı. Taraftarlar sosyal medyada İsmail’e şans verilmesini dile getirirken, genç kaleciyi Fatih Terim de çok beğendi. Yönetime kaleci transferinin o kadar da gerekli olmadığını belirten Terim’in, kupa maçlarında İsmail Çipe’ya şans vermesi bekleniyor. Yönetim ise Taffarel gibi bir efsaneyle çalışacak olan İsmail’in daha da iyi olacağı görüşünü taşıyor.
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