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Galatasaray Müzesi resmi olarak açıldı

Galatasaray Müzesi resmi olarak açıldı.17708
  • Giriş : 28.02.2018 / 14:55:00

Galatasaray Müzesi Türk Telekom Stadı'nda resmi olarak açılışını yaptı.

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Galatasaray Müzesi, Türk Telekom Stadı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in katılımı ile resmi olarak açılışını yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın  çelenk gönderdiği törende, müzenin açılış kurdelesini Bakan Bak, Vali Şahin ve  Mustafa Cengiz ile sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek kesti.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın  Türk sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu dile belirterek, müzenin  açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sporun birleştirici bir güç olduğunu aktaran Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Burada Galatasaray'ın Türk sporuna yaptığı hizmetler sergileniyor.  Güzide rakipleriyle birlikte pek çok branştaki rekabeti ve tarihi sergileniyor.  Aynı zamanda Türk sporunun da tarihi sergileniyor. Çünkü 1905'te kurulan  kulübümüz, başta Futbol olmak üzere pek çok branşta Türk sporuna büyük hizmetler  sağlamıştır. Yurt dışında statların içinde müzeleri görüyorsunuz. Böyle bir  müzenin Türk Telekom Stadyumu'nda olması; gençlerin, çocukların Galatasaray'ın ne  kadar büyük bir kulüp olduğunu görmesi, turistlerin burayı ziyareti önemli. Diğer  kulüplerimiz de bu çalışmalarını yürütüyorlar. Galatasaray, ortaya koyduğu  başarılarla Türk sporunun gururlarından biridir. Olimpik branşlarda da önemli  başarılar elde etmiştir. Bunun devamını diliyorum. Galatasaray camiasının önemli  gününde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Galatasaray ailesi ve Türk  sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

Mustafa Cengiz de Galatasaray adına önemli bir an yaşadıklarını dile  getirerek, şunları kaydetti:

"Bu ana onur verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müzeler; medeniyet  ve kültürün sergisidir. Bu sergilenen kültür ve medeniyet, geçmişi anlamak,  bugünü kavramak, geleceği tahmin etmek üzerine kuruludur. Biz bu müzemizde  Galatasaray'ın 113 yıllık geçmişini kısa şekilde anlatmaya çalıştık. Kısa diyorum çünkü burada bulunan kupa sayısı yaklaşık 800. Halen 3500 kupamız Beyoğlu'ndaki  müzemizde beklemekte. Müzemizde bulunan bütün eserler tek taraflı elde edilmiş  başarıların müzesi değil. Bu değerli kupaları değerli rakiplerimizle mücadele  ederek elde ettik."

Cengiz, Galatasaray tarihinden eserler ile kazanılan kupaların sergilendiği müzenin yapılmasında emekleri olanlara teşekkür etti.

Galatasaray Stadyum Müzesi yarın kapılarını halka açacak.

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