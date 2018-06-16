Yuto Nagatomo transferi çıkmaza giriyor
Sol bek krizini devre arasında Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralayarak çözen Galatasaray, oyuncunun bonservisini alabilmek için büyük çaba harcıyor.
Nagatomo için Milano deviyle kıran kırana bir pazarlığa giren Sarı Kırmızılı yöneticiler, Inter'in istediği fiyatı aşağı çekebilmek için uğraşırken İtalyan basınından konuyla ilgili flaş bir haber geldi.
Calcio Mercato muhabirlerinden Matteo Pedrosi, kişisel Twitter hesabından paylaştığı haberde Cim Bom'un Inter'le henüz anlaşma sağlayamadığı bilgisini geçti.
İtalyan gazeteci, "Görüşmeler hâlâ sürüyor ve oyuncu İstanbul'da kalmak istiyor. Nagatomo'yu başka kulüpler de istiyor ama Inter'in talep ettiği bonservis bedeli 3,5 milyon euro." ifadelerini kullandı.
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