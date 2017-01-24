Galatasaray Odeabank İsrail ekibini farka boğdu!
THY Avrupa Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX’u konuk etti. Abdi İpekçi Arena'da gerçekleşen mücadele Galatasaray'ın 39 sayılık farkıyla sona erdi.
Galatasaray Odeabank rakibi Maccabi Fox'u 102-63 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 13. yenilgisini yaşadı.
Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX ile ligin ilk yarısında deplasmanda yaptığı mücadeleyi 98-92 kaybetmişti.
Galatasaray Odeabank: 102 - Maccabi FOX: 63
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Miguel Perez Perez (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Göksenin Köksal, Schilb 10, Micov 16, Pleiss 16, Tyus 18, Diebler 21, Fitipaldo 8, Daye 5
Maccabi FOX: Goudelock 22, Mekel 4, Smith 6, Rudd 5, Iverson 8, Alexander, Weems 12, Seeley, Pnini 4, Ohayon 2, Landesberg
1. Periyot: 20-16
Devre: 52-39
3. Periyot: 72-52
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