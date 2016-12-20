Galatasaray Odeabank Rusya'da mağlup
Bu sezon deplasmanda hiç maç kazanamayan temsilcimiz 16 takımın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'ndeki 9. yenilgisini Rusya deplasmanında aldı. UNICS Kazan ise 4 galibiyetini elde etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan’a 73-60 yenildi.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi’ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı. İki takımın da iyi savunma yaptığı ilk periyodu UNICS Kazan, 15-11 önde geçti. Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreğin sonlarında toparlansa da soyunma odasına 37-31 geride gitti.
İkinci yarıya Diebler’ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ivmeyi yakalayamayınca üçüncü periyodu 55-43 geride tamamladı. Son çeyrekte oyuna tutunamayan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 73-60 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla UNICS Kazan’dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.
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