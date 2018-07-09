Galatasaray, Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!
Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı Onyekuru'yu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekip Onyekuru'nun kiralanması için Everton'la görüşmelere başladı
Galatasaray'ın resmi sitesinden KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
GEÇEN SEZONU ANDERLECHT'TE GEÇİRDİ
Everton, Onyekuru'yu geçen sezon 8 milyon euroya Belçika'nın KAS Eupen takımın transfer edip Anderlecht'e kiraladı.
Anderlecht formasıyla ligde 19 karşılaşmada 9 gol atan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasındaki 6 karşılaşmanın tümünde forma giydi.
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