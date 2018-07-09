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Galatasaray, Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!.17626
  • Giriş : 09.07.2018 / 14:52:00

Galatasaray Kulübü, genç oyuncu Onyekuru'yu KAP'a bildirdi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı Onyekuru'yu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip Onyekuru'nun kiralanması için Everton'la görüşmelere başladı

Galatasaray'ın resmi sitesinden KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

GEÇEN SEZONU ANDERLECHT'TE GEÇİRDİ

Everton, Onyekuru'yu geçen sezon 8 milyon euroya Belçika'nın KAS Eupen takımın transfer edip Anderlecht'e kiraladı.

Anderlecht formasıyla ligde 19 karşılaşmada 9 gol atan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasındaki 6 karşılaşmanın tümünde forma giydi.

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