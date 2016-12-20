Galatasaray, Osmanlı maçının iptalini istedi
Zeminin kötü ve sert olması nedeniyle Galatasaraylı yöneticiler, olası bir sakatlık yaşanması korkusuyla Osmanlı maçının iptalini istemiş.
Yöneticiler ve Riekerink'in, Osmanlıspor maçı öncesi hakem Hüseyin Göçek'e giderek, "Bu zeminde bu maçı oynatma hocam. Zemin, Futbol sahası değil buz pisti, çok sert ve kötü. Sakatlık olur" dedikleri, Göçek'in ise, "Daha kötü zeminlerde de maç oynandı. Oynatacağım" yanıtını verdiği öğrenildi. G.Saray doktorunun da dördüncü hakeme, "Maçı oynatmayın" dediği belirtildi.
Ankara'da futbolcuların ayakta durmakta dahi zorluk çektiği o zeminle alakalı, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu açtı ağzını yumdu gözünü…
"Serdar, Ankara'daki o buzlu zemin yüzünden sakatlandı. Osmanlıspor'un bu zemini kendisine avantaj olarak görmeyi bırakması lazım. İsteseler, çoktan sahanın zeminini düzeltip ısıtmalı yaparlardı."
"Osmanlıspor'un buna ihtiyacı yok. Her rakibi yenebilecek güçteler. Ankara'da alttan ısıtmalı bir saha var ve maçlar orada oynanmalı."
"2-3 KRAMPON DEĞİŞTİRDİK"
Rakibin bu buzlu zemine alışık olduğunu belirten Levent Nazifoğlu, 90 dakika boyunca bunun sıkıntısını yaşadıklarını belirtip, "Osmanlıspor bu tip bir sahada, zeminde antrenman yapıyor. Alışkınlar. Her gün öyle zeminde biz de idman yapsak alışık oluruz. O zeminde hangi kramponu kullanacağımızı bilemedik" dedi.
Nazifoğlu, "Maç boyunca 2-3 krampon değiştirdik. Hakeme 'maçı oynatma' dedik ama korktuğumuz başımıza geldi" ifadelerini kullandı.
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