Galatasaray şampiyonluk havasına girdi
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Karabük maçı sonrası öğrencilerini tebrik etti. Sarı-kırmızı ekip soyunma odasında şarkılar söyledi.
G.SARAY’IN, Karabük son dakikalarına tartışmalı penaltı kararıyla 2-2 berabere girdiği maçta Maicon’un golüyle 90 dakika sonunda 3 puanı alması soyunma odasını tam da istenilen havaya soktu.
MAÇIN bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında sarı-kırmızılı oyuncular kendi aralarında eğleniyordu. Hatta sevinçleri koridorda bile duyuluyordu. Ancak Tudor içeri girince bütün takımdan etrafına toparlanmalarını istedi.
HERKES yanına gelince de kısa bir konuşma yapan genç hoca ‘’Sizinle gurur duyuyorum. Bu tip hatalar olabiliyor, daha sonraki maçlarda da olabilir. Ama siz buna rağmen son ana kadar pes etmediniz. Moralinizi bozup teslim olmadınız. İste bizim de yapmaya çalıştığımız bu; pes etmemek! Bu yüzden verdiğiniz tepki ne kadar iyi yolda olduğumu gösterdi’’ dedi.
HIRVAT hocanın ağzından çıkan son kelimenin ardından bütün oyuncular bir anda sevinç patlaması yaşadı. Hatta bu durumu biraz da abartıp Tudor’u da aralarına alırken sarı-kırmızılılar hep bir ağızdan “Şampiyon G.Saray” diye tezahürat yaptılar.
TAKIMIN hem kendi aralarında hem de hocalarıyla olan bu kenetlenmesi yönetimi de oldukça memnun etti.
MİLLİ araya kayıpsız giren G.Saray’da keyifler tavan yaparken, teknik direktör Igor Tudon yine disiplinden taviz vermedi. Oyuncular bu sevinç patlaması ve Tudor’un motive edici konuşmasından sonra 3 gün izin koparmak için dil dökseler de Hırvat teknik adam gülerek izinin 2 gün olarak belirlendiğini ve bunu değiştirmeyeceğini söyledi.
ŞAMPİY10
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