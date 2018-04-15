Galatasaray şampiyonluk yolunda: 2-0
Sarı kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Rakibi 2 golle geçen Galatasaray, kalesinde hiç gol görmedi.
Spor Toto Süper Lig'de zirveyi en yakından ilgilenidren maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi ve liderliği geri aldı.
Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları maça göre başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen hafta Gençlerbirliği'ne yenildikleri maçta ilk 11'de görevlendirdiği Maicon Roque ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine Jason Denayer ve Ryan Donk'u Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdü.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda tek değişikliğe gitti. Avcı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Manuel da Costa'ya ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta stoperde oynayan Mahmut Tekdemir'i orta sahaya çeken Abdullah Avcı, Arda Turan'a da 10 numara pozisyonunda görev verdi. Manuel da Costa ise Alexandru Epureanu ile birlikte savunmanın göbeğinde maça başladı.
Karşılaşmaya Galatasaray ön alanda baskıyla başladı ve rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Maçın ilk tehlikesini yaratan da sarı kırmızlılar oldu. 4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
15. dakikadan sonra dengeyi sağlayan Başakşehir Adebayor ile bir fırsat yakaladı ama golü bulamadı. Sarı kırmızılılar kalan bölümde kanatlardan etkili geldi ama son paslarda başarılı olamadılar ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.
İkinci yarıya Galatasaray iyi başlayan takım oldu. Üst üste ataklar geliştiren sarı kırmızılar, 60. dakikada Mariano'nuın harika golüyle öne geçti. Orata sahadan aldığı topu ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla ağlara gönderen Brezilyalı, bu sezonki 2. golüne imza atarak takımını öne geçirdi.
Uzatmanın ilk dakikasında sarı kırmızlıların kullandığı kornerde Adebayor topu kendi kalesine gönderdi ve fark ikiye çıktı.
Karşılaşma da bu skorla 2-0 sona erdi. Böylece Galatasaray, geçen hafta kaybettiği liderliği geri aldı. Konuk takım ise 2. sıraya geriledi.
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