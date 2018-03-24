Galatasaray, Sinan Gümüş ile sözleşme uzattı
Galatasaray'da tecrübeli Teknik Direktör Fatih Terim'in 2. bir şans verdiği Sinan Gümüş ile sözleşme uzatıldığı öğrenildi.
Galatasaray'da Sinan Gümüş için Fatih Terim devreye girdi. Geçen sezon sonunda G.Saray'dan ayrılmaya karar veren Sinan Gümüş, Benfica'ya 400 bin Euro'ya gitmeye hazırdı. Ancak sarıkırmızılı kulüp satmaya yanaşmadı ve Sinan gönülsüz de olsa kaldı. İgor Tudor döneminde dibe vuran gurbetçi oyuncuyu Fatih Terim ayağa kaldırdı. Terim'in gelişiyle süre almaya başlayan Sinan şansını iyi kullandı ve teknik heyetin gözüne girdi.
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Şık vole golü ile Konya galibiyetini getiren Sinan'ın G.Saray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mayıs ayında seçilecek yeni yönetimin iç transferde ilk hamlesi Sinan Gümüş olacak. Fatih Terim'in de kalmasını istediği 24 yaşındaki oyuncu ile uzun soluklu yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. 600 bin Euro ile takımın en az kazanan ismi olan Sinan'ın ücreti de 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacak.
SABAH
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