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Galatasaray, Sneijder'i gözden çıkardı

Galatasaray, Sneijder'i gözden çıkardı.14601
  • Giriş : 29.04.2017 / 10:40:00

Galatasaray Kulübü'nde yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor.

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Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray, yeni sezonda 8 takviye yaparak takımı güçlenirmek istiyor. Galatasaray'da Sneijder'in yerinin bile garantide olmadığı öğrenildi.

Yıllık maliyeti 6.5 milyon Euro’yu bulan Hollandalı futbolcunun yönetim tarafından gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

Eğer Wesley’ye iyi bir teklif gelirse, Galatasaray’dan ayrılmasına izin verilecek. Tecrübeli futbolcunun gidip gitmemesi konusundaki son karar kendisine bırakılacak. Hatta Sneijder’in yerine oyuncu arayışı olduğu da gelen haberler arasında.

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