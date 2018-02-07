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Galatasaray tarih verdi! Gomis satılıyor

Galatasaray tarih verdi! Gomis satılıyor.22224
  • Giriş : 07.02.2018 / 08:48:00

Galatasaray'dan takımdan ayrılacak isimlerin arasında Gomis de yer alıyor.

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Sarı-kırmızılı ekip mali açıdan sıkıtılı günler yaşıyor. Futbolcuların ücretlerininin ödenmediği kulüpte, Gomis'in de satılacağı iddia edildi.   

Galatasaray'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yönetim değiştiren ve mali sorunlardan kurtulamayan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Bafetimbi Gomis'in satılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ndiaye'yi satarak mali açıdan nefes alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, yeni kaynak bulunamaması üzerine yıldız oyuncuya Çin'den gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

Fransız yıldıza 10 milyon euro civarı bir teklif geldiği ancak yönetimin bu konuda bir fikir beyan etmediği belirtildi. Terim'in bu satışa karşı çıktığı, ancak yönetimin kararına saygı duyacağı da ifade edildi.

Çin'de transfer 1 Mart'ta sona eriyor. Bu yüzden yönetim, ay sonuna kadar yaşanacakları takip edecek.

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