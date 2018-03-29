Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında yapılacak maçın hakemi belli oldu. 1 Nisan Pazar günü yapılacak dev mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.
TRT
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