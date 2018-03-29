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Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu.15242
  • Giriş : 29.03.2018 / 11:44:00

Heyecanla beklenen Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu.

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında yapılacak maçın hakemi belli oldu. 1 Nisan Pazar günü yapılacak dev mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.

TRT

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