Facebook Twitter Rss

Galatasaray, Türk Hava Yolları ile anlaştı

Galatasaray, Türk Hava Yolları ile anlaştı.22848
  • Giriş : 13.07.2017 / 11:41:00

Galatasaray Kulübü, forma konusunda Türk Hava Yolları ile anlaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Galatasaray Kulübü, Avrupa'da oynayacağı maçlarda giyeceği forma konusunda Türk Hava Yolları ile anlaştı. Cimbom'un formasında Turkish Airlines yazacak.

Galatasaray, forma sponsorluğu için Türk Hava Yolları'yla anlaştı. 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılıların Avrupa maçlarında formasında Turkish Airlines yazacak. Geçtiğimiz yıllarda da Galatasaray'a forma sponsoru olan Türk Hava Yolları, önümüzdeki yıl da Avrupa Kupaları'nda oynanacak olan bütün maçlarda Galatasaray'ın formasında boy gösterecek. Gerçekleşen işbirliği çerçevesinde tanıtım filmi çekilirken, reklamda Galatasaray'ın yeni transferleri Gomis ve Belhanda'nın yanı sıra kaptan Selçuk İnan, Muslera ve Serdar Aziz de yer aldı.

TÜRKİYE

Cari açık rakamları açıklandı!

Tekirdağ'da ByLock operasyonu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Golcü futbolcu Arda Turan Barcelona'da kalıyor

Golcü futbolcu Arda Turan Barcelona'da kalıyor

Golcü futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği belli oldu.

Tudor bu 9 futbolcunun satılmasını istiyor

Tudor bu 9 futbolcunun satılmasını istiyor

Teknik adam Igor Tudor, takımdan 9 futbolcunun satılmasını istiyor.

 

Aykut Kocaman o ismi kadroya istiyor!

Aykut Kocaman o ismi kadroya istiyor!

Fenerbahçe'de teknik adam Aykut Kocaman 2 oyuncuyu takıma istiyor.

Beşiktaş için kritik gün! Mahkemeye çıkıyor

Beşiktaş için kritik gün! Mahkemeye çıkıyor

Beşiktaş, Lyon maçında çıkan olaylar nedeniyle yarın mahkemeye çıkacak.

 

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ameliyat oldu

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ameliyat oldu

Tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, Almanya'da ameliyat oldu.

İşte yeni sezon derbi tarihleri!

İşte yeni sezon derbi tarihleri!

Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu kura çekimi yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya