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Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1'le geçti

Galatasaray, Tuzlaspor'u 2-1'le geçti.23814
  • Giriş : 21.12.2016 / 20:01:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 22:35:18

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

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Sarı kırmızılılar Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. 

Galatasaray Tuzlaspor maçı ile kupaya döndü. Süper Lig’deki son 4 maçından 10 puan çıkarmayı başaran Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. lig kırmızı grup temsilcisi Tuzla’yı ağırladı.

68. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun kaydettiği gole 75. dakikada Ozan Papaker yanıt verdi. 90+1. dakikada Semih Kaya'nın kazandırdığı penaltı atışını Josue gole çevirdi. Galatasaray mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı yüksek tempoda geçsede gol gelmedi.

İkinci yarıda 64. dakikada Wesley Sneijder'in Hamit'in yerine oyuna dahil olmasıyla oyun daha da hareketlendi. Hızlı gelişen bir Galatasaray atağında Sabri golü buldu ve takımını öne geçirdi.

Golden 7 dakikada sonra Tuzlaspor ilk golün sahibi Sabri'nin yaptığı hata sonucu Ozan'la golü buldu ve beraberliği sağladı.

90+1. dakikada ceza sahası içinde top Semih Kaya'ya geldi birden hızlanan Semih rakibi tarafından düşürüldü ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Josue penaltı atışını gole çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 5'e yükseltti ve 2. srıaya yerleşti. Lider Tuzlaspor ise 6 puanda kaldı.

Saldırıdan 3 gün önce keşif yapmış

Eğer yakalansaydı sınırdışı edilecekti

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