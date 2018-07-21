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Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta?

Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta?.19073
  • Giriş : 21.07.2018 / 16:38:00

Galatasaray'ın Valencia ile karşı karşıya geleceği maç saat kaçta?

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İsviçre'de hazırlık kampını tamamlayan Galatasaraylı oyuncular bu akşam saat 18.30'da İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşacak.

D Smart platformunda Spor Smart kanalından yayınlanacak maç şifreli olarak ekranlara gelecek. Galatasaray Valencia maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

2018-2019 sezonu için hazırlıklarını İsviçre'de yaptığı kamp ve hazırlık maçlarıyla sürdüren geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, buradaki son maçında Valencia ile karşılaşıyor. Fribourg şehrinde Stade St. Leonard'da oynanacak Galatasaray Valencia maçı saat 18.30'da ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılılar, yurtdışı hazırlık kampı kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre temsilcisi FC Wil karşısında 1-0 galip ayrılmıştı. İkinci hazırlık maçında Hollanda ekibi PSV ile mücadele eden Galatasaray, bu maçtan 3-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak taraftarını üzmüştü. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu ülkede İspanyol ekibi Valencia ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı akşam İstanbul'a geri dönecek.

TRT

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