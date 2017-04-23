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Kanaryalar, 90 dakikada gelen golle kanatlandı

Kanaryalar, 90 dakikada gelen golle kanatlandı.20293
  • Giriş : 23.04.2017 / 21:01:00
  • Güncelleme : 23.04.2017 / 21:02:20

Günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kazananı Fenerbahçe.

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Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde kazanan sarı lacivertli ekip oldu. Dev maçı hakem Fırat Aydınus yönetti.

Mücadele, 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, savunma ağırlıklı oynadığı ve ilk kaleyi bulan şutunu 86'da attığı maçta Galatasaray'ı 90+1'de gelen golle devirdi. Josef de Souza'nın golü Sarı Lacivertliler'e TT Arena'da hayat verdi.

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 90+1'de Josef de Souza'nın golüyle devirdi.

Galatasaray zaman zaman, saman alevi gibi parlayan şekilde hücum organizasyonları üretirken, Fenerbahçe ise sahada neredeyse yok gibiydi... Sarı Lacivertliler'in kaleye bulan ilk şutu 86'da geldi.

Ancak son dakikalarda biraz daha ileri çıkmaya başlayan Kanarya'da 90+1'de Şener'in ortasına Josef kafayı harika vurdu ve takımına 3 puanı kazandırdı. 

G.Saray'da derbi öncesi kadro dışı kaldılar

Meclis'te gerginlik!

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