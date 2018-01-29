Galatasaray ve Fenerbahçe onun için yarışıyor
Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışından kopmayan Galatasaray ile Fenerbahçe, şu sıralar boşta olan dünyaca ünlü oyuncu Evra'nın peşine düştü.
Ara transfer döneminin bitmesin kısa bir süre kala, Fransa'dan yeni bir iddia geldi. Olimpik Marsilya ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve şu an boşta olan 36 yaşındaki Fransız futbolcu Patrice Evra'yla Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü.
Fransa'nın önde gelen Futbol dergisi France Football'ın haberine göre; Dubai'de bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Evra'nın, Fransa Milli Takımı'yla son kez Dünya Kupası'na gitmek için Avrupa'da bir kulübe gitmek istediği belirtildi.
36 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ve Marsilya'da yaşadağı taraftar olayından sonra Evra'nın kariyerini iyi bitirmek için son hamlesini yapacağı ifade edildi.
Dergi, sarı kırmızılıların forveti Bafetimbi Gomis'in yakın arkadaşı olmasından ötürü Galatasaray'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu da iddia edildi.
FANATİK
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