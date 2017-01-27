Galatasaray, Volkan Demirel'i şikayet ediyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank'ı yendiği maçta yapılan tezahüratta açıkça küfür etmesi üzerine Volkan Demirel ve Josef'i Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etme kararı aldı.
Sarı kırmızılılar Volkan Demirel'in yanı sıra Periscope hesabında Galatasaray'a Türkçe küfür eden Josef De Souza'nın görüntülerini de avukatlarına verdi. Galatasaray Kulübü, 2014 yılında Melo'nun sosyal medya hesabında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a edilen küfürlü tweeti paylaştığı için 2 maç ceza aldığını hatırlatıp Fenerbahçeli 2 oyuncunun cezalandırılmasını isteyecek.
HÜRRİYET
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