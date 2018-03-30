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Galatasaray yasağın kaldırılmasına karar verdi

Galatasaray yasağın kaldırılmasına karar verdi.18354
  • Giriş : 30.03.2018 / 16:03:00

Galatasaray Kulübü, akreditasyon yasağın kaldırılmasına karar verdi.

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Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. Sarı-kırmızılı ekip, davetler ve basın toplantılarına akreditasyon yasağın kaldırılmasına karar verdi.

Galatasaray, NTV Spor’da yayınlanan ‘Kırmızı Çizgi’ programında yapılan yorumlar nedeniyle NTV ve NTV Spor’un temsilcilerinin Galatasaray’a ait davetlere ve basın toplantılarına akreditasyonlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

NTV'nin yaptığı başvurular neticesinde sarı kırmızılılar bu yasağı kaldırdığını duyurdu. Sarı kırmızılılar, resmi internet sitelerinden şu ifadelerle yasağın kaldırıldığını açıkladı:

NTV tarafından yapılan başvuru ve görüşmeler neticesinde kanala konulan akreditasyon yasağının kaldırılması kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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