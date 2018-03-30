Galatasaray yasağın kaldırılmasına karar verdi
Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. Sarı-kırmızılı ekip, davetler ve basın toplantılarına akreditasyon yasağın kaldırılmasına karar verdi.
Galatasaray, NTV Spor’da yayınlanan ‘Kırmızı Çizgi’ programında yapılan yorumlar nedeniyle NTV ve NTV Spor’un temsilcilerinin Galatasaray’a ait davetlere ve basın toplantılarına akreditasyonlarının durdurulduğunu açıklamıştı.
NTV'nin yaptığı başvurular neticesinde sarı kırmızılılar bu yasağı kaldırdığını duyurdu. Sarı kırmızılılar, resmi internet sitelerinden şu ifadelerle yasağın kaldırıldığını açıkladı:
NTV tarafından yapılan başvuru ve görüşmeler neticesinde kanala konulan akreditasyon yasağının kaldırılması kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Aziz Yıldırım'a muhalif 3 isim kurula sevk edildi
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'a muhalif 3 isim kurula sevk edildi.
Aziz Yıldırım: FETÖ'nün yapamadığını yaptı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Ali Koç seçilirse Fenerbahçe'ye o isim gelecek
Ali Koç başkanlığa seçilirse Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim gelecek.