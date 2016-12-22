Facebook Twitter Rss

Galatasaray yönetimi son kararını verdi

Galatasaray yönetimi son kararını verdi.20129
  • Giriş : 22.12.2016 / 11:03:00

Galatasaray yönetimi, tecrübeli teknik adamla ilgili kararını verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Büyük umutlarla Galatasaray'a gelen ama beklentileri karşılayamayan Jan Olde Riekerink için Galatasaray yönetimi son kararını verdi.

Hollandalı tecrübeli teknik direktör Jan Olde Riekerink için toplantı yapan yönetim, teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, UEFA kısıtlaması nedeniyle devre arasında beklenen transferleri yapma şanslarının çok az olması, Serdar Aziz gibi kilit bir ismin sezonu sonuna kadar sakatlanması, golcü Sigthorsson'un ancak ligin ikinci devresinde forma giyebilecek olması gibi sebepler yüzünden yeni teknik direktöre sıcak bakmadıkları ortaya çıktı.

"TAKIM YARIŞI GÖTÜRÜR"

Yönetimin kendi aralarında yaptıkları toplantıda takviyeye ihtiyaç olmasına rağmen bu kadronun yarışı götürebilecek kalitede olduğu görüşünde birleştikleri de belirtildi. UEFA kısıtlamaları ile beklenen yeni hocaya ödenek ayrılmasının güçlükleri konusunda da fikir alış verişinde bulunan yöneticilerin, Riekerink'e sezon sonuna dek tam destek verecekleri öğrenildi.

FATURA RIEKERINK'E ÇIKARILMIŞTI

Sarı-kırmızılı camiada, alınan sonuçlar sonrası fatura genelde Riekerink'e çıkarılmış, Hollandalı hocanın yetersizliği masaya yatırılmıştı.

Dünyadaki son gelişmeleri konuşacaklar

Halep'te tahliyeler bugün de devam ediyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sona erdi.

Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı

Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı

Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde kupa maçında gol yağdırdı.

 

Beşiktaş'ın rakibi Gaziantepspor mahsur kaldı

Beşiktaş'ın rakibi Gaziantepspor mahsur kaldı

Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantepspor kafilesi mahsur kaldı.

7-0'lık maçta Arda Turan İspanya'yı salladı

7-0'lık maçta Arda Turan İspanya'yı salladı

Hercules'i 7-0 mağlup eden Barcelona'da Arda maça damga vurdu.

 

Burak Yılmaz: Ülkemden özür dilerim

Burak Yılmaz: Ülkemden özür dilerim

Son dönemin olay adamı haline gelen Burak Yılmaz önemli bir açıklama yaptı.

Sosa'dan Beşiktaş'a olumsuz cevap!

Sosa'dan Beşiktaş'a olumsuz cevap!

Futbol hayatına Milan'da devam etmek isteyen Sosa'dan Beşiktaş'a olumsuz yanıt geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya