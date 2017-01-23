Galatasaray yönetiminden Podolski'ye rest
Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski'nin Japon Vissel Kope takımı ile görüşmelerinde gelişme yaşandı. Ünlü futbolcunun takımda mutlu olduğunu belirtmesi Japon kulübün rakam yükseltmesine neden oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp ise 2 sezon daha mukavelesi bulunan Poldi için 7 milyon Euro’dan kapıyı açıyor. Bugün yönetim, Podolski ve oyuncunun menajeri Nassim Touihri ile yapılacak görüşmede oyuncunun da kaderi belli olacak.
FANATİK
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