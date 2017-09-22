Galatasaray zorlu deplasmana hazırlanıyor
Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Tudor yönetiminde yapılan antremanda oyuncular 10'a 10 topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.
Bir grup savunma organizasyonları üzerinde dururken diğer grup hücum varyasyonları denedi. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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