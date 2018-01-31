Galatasaraylı Belhanda için son hamle
Galatasaray'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Faslı oyuncu Belhanda'nın Fransa'ya dönmek istemesi Fransız ekiplerin ilgilisini çekiyor.
Son gün de olsa Nice, Faslı oyuncu için bir kez daha hamle yapacak. 10 milyon euro'luk rakamı aşağıya çekmeye çalışacak.
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