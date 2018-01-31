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Galatasaraylı Belhanda için son hamle

Galatasaraylı Belhanda için son hamle.16361
  • Giriş : 31.01.2018 / 08:48:00

Galatasaraylı Belhanda için son hamle Fransız ekibi Nice'den geldi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Faslı oyuncu Belhanda'nın Fransa'ya dönmek istemesi Fransız ekiplerin ilgilisini çekiyor.

Son gün de olsa Nice, Faslı oyuncu için bir kez daha hamle yapacak. 10 milyon euro'luk rakamı aşağıya çekmeye çalışacak.

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